広島の小園海斗内野手（２５）が６日、広島グリーンアリーナで行われた「ヒロマツホールディングスｐｒｅｓｅｎｔｓＴＧＣ広島２０２５」で“モデルデビュー”した。モデルでインフルエンサーの妻・渡辺リサ（２３）と夫婦で出演。「貴重な体験をさせてもらった」と、来季は本業でさらなる輝きを放つと誓った。チームカラーの赤を基調にした衣装でランウェーを歩いた。ＳＮＳで夫婦ショットを披露したことはあるが、公