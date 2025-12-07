阪神・佐藤輝明内野手（２６）が６日、２年連続の４０発以上の本塁打王を誓った。才木とともに大阪市内で行われたトークショーイベント「『ＤＵＧＯＵＴ』ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＴＥＬＩＣ」に出演。来場者に来季の目標を聞かれ「もう一回、ホームラン王を取りたい。もう一回、４０本打ちたいです」と宣言し、満員の会場を沸かせた。目標を達成すればセ・リーグの日本人選手では８０、８１年の山本浩二（広島）以来４５