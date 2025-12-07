◇26年W杯北中米大会組み合わせ抽選会（2025年12月5日）優勝争いは2連覇を狙うアルゼンチンと世界ランク1位のスペインが軸となりそうだ。両国は1次リーグを首位通過すれば決勝まで当たらない。メッシに前人未到の6大会出場が懸かるアルゼンチンは、アルジェリア、オーストリア、ヨルダンと同じJ組。伝統のパスサッカーと新星ヤマルの突破を武器とするスペインは、H組で優勝経験国のウルグアイなどと同組となった。最注目の組