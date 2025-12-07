【ワシントンＤＣ（米国）６日＝岩原正幸】ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）は、北中米Ｗ杯の試合会場とキックオフ時間を発表した。Ｆ組の日本の試合日程が決定した。▽第１戦オランダ戦（米国東部時間６月１４日午後４時＝日本時間１５日午前５時ＫＯ）＝ダラス＝▽第２戦チュニジア戦（同６月２１日午前０時＝日本時間２１日午後１時ＫＯ）＝モンテレイ＝▽第３戦欧州プレーオフＢ（同２５日午後７時＝日本時間２６日午前