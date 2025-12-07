ラグビーの関東大学対抗戦Aグループの明大―早大戦は7日、東京・国立競技場で行われる。今年度はともに5勝1敗で通算101回目の対戦を迎え、勝者が優勝となる。6日には両校共に自校グラウンドで最終調整。早大はこれまでは行ってきた伝統の一戦前の儀式を一切排除し、通常通りに練習。明大は春の対戦時は不在だった相手のFB矢崎由高（3年）を警戒した。早大は引き分け以上で対抗戦連覇が決まる。CTB野中主将は「学生最後の早明戦