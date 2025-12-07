カブスが、ダイヤモンドバックスからＦＡとなっているザック・ゲーレン投手との契約交渉の最終段階に入ったと６日（日本時間７日）、米全国紙「ＵＳＡトゥデー」のナイチンゲール記者が報じた。「カブスが、ゲーレンと年平均２２００万ドル（約３４億円）の複数年契約の合意に向けて最終段階に入った」と投稿した後、「カブスは、最終段階にきたことを切望している。他球団（複数）は、まだ争奪戦におり、契約はまだ締結した