北中米ワールドカップの試合日程が日本時間7日未明、発表され、日本代表のグループリーグ初戦オランダ戦は日本時間6月15日午前5時(米東部時間14日午後4時)にキックオフすることが決まった。第2戦のチュニジア戦は同21日午後1時(米東部時間21日午前0時)、第3戦の欧州プレーオフB戦は同26日午前8時(米東部時間25日午後7時)にそれぞれキックオフする。さらに各試合の試合会場も決定。オランダ戦はアメリカ・ダラス、チュニジア