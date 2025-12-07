ボートレース下関の開設71周年記念「G1海響王決定戦」が、きょう7日に開幕する。初日メインは12Rの海響ドリームだ。桐生がしっかり逃げる。エンジン素性も悪くなく、機力も整えてきそう。寺田が握ってどこまで迫れるか。パワーのある宮地はコース不問で出番あり。近況も安定している遠藤は9月当地の混合戦でも圧倒的な内容でVを決めている。カドの今垣はスロー勢の動きを見て自在に攻める。気配ひと息の西山は上積み必要。＜