ボートレースとこなめ開設72周年記念競走G1「トコタンキング決定戦」は6日、穏やかな水面の中で3日目の開催が行われた。きょう7日の4日目、注目レースは11Rだ。瓜生は難敵ズラリの難しいイン戦となる。ただ、瓜生も伸びに自信。先マイを譲らない。あとは旋回後のターン回り勝負。そこは猛スピードで振り切りたい。前田、菊地は変幻自在に立ち回れる足。瓜生に立ちはだかる。伸びる和田はスタートを行ければ。＜1＞瓜生正義