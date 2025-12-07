既にJ2降格が決まっている新潟は6日、敵地でFC東京との最終節に1―1で引き分け、クラブワーストを更新する19試合勝ちなし（5分け14敗）で今季の戦いを終えた。4勝12分け22敗で順位は最下位。前半9分にFWマテウス・モラエス（25）の今季3得点目のゴールで先制したが、前半終了間際に追い付かれ、後半に勝ち越し点を奪うことができなかった。今季終了を告げるホイッスルが鳴った。引き分けで19試合勝ちなし。それでも勝利を目指