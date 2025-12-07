【ワシントン＝平沢祐、帯津智昭】米国、カナダ、メキシコで共催されるサッカーの２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）の試合日程の詳細が６日（日本時間７日）、決まった。１次リーグＦ組に入った日本は６月１４日午後３時（同１５日午前５時）からオランダとの初戦に臨む。会場は米テキサス州ダラスとなった。チュニジアとは６月２０日午後１０時（同２１日午後１時）にメキシコ・モンテレイで、欧州予選プレーオフ（ウクライナ、