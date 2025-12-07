大規模なガス漏れが発生した山口県宇部市では、供給を停止しているガスの復旧作業が続いています。きのうは全体の半数にあたるおよそ6300か所で供給が再開されました。今月4日に発生した山口県宇部市のガス漏れでは、最大1万2500か所でガスの供給が停止されました。山口合同ガスでは、きのうは220人態勢で住宅などを訪問し、復旧する作業を進めました。住民「お湯が出るのがうれしくて。顔を洗うのも冷たくて。お風呂に入れるのが