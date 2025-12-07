佐世保競輪の開設75周年記念「九十九島賞争奪戦」（G3）は6日、3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう7日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。注目の九州は角が4番手で折り合い、北津留―荒井―上野優―角でまとまった。犬伏―松浦のS級S班コンビ、3連勝の稲川や東日本勢も不気味だが、準決で梅崎の先行から勝ち上がった北津留がドカンと行き、荒井が勝機を逃さない。2年ぶり2度目の地元記念Vとみた。荒井後