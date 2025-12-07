◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。＊＊＊鹿島復活の中心に「４０番」がいた。鈴木優磨、２９歳。優勝が決まると、あふれる涙が止まらなかった。金髪、あごひげ、がに股、そして短くまくったハーフパンツ。強烈なパーソナリティーを放つ２９