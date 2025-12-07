巨人からポスティングシステムでメジャー入りを目指す岡本和真内野手に関して、今季惜しくもワールドシリーズ制覇を逃したブルージェイズも大きな関心を寄せていると、ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が６日（日本時間７日）、伝えた。岡本獲得レースにはレッドソックス、ダイヤモンドバックス、パイレーツ、パドレス、ロッキーズ、ナショナルズに加えて、強打の一塁手アロンソを失う可能性もあるメッツも候補に