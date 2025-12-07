この先は北海道や東北には周期的に強い寒気が流れ込み、凍てつくような寒さの日もあるでしょう。師走で忙しい時期に寒さで体調を崩さないようにご注意ください。太平洋側では晴れる日が多く、空気の乾燥が続きそうです。1週目(8日〜14日):日本海側は雨や雪が続く太平洋側は冬晴れ12月も1週間ほど過ぎましたが、年末に向けてさらに忙しくなっていきます。気になる天気や寒さを日ごとに詳しく見ていきます。明日8日(月)は、西日本