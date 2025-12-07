◇明治安田J1最終節鹿島2ー1横浜M（2025年12月6日）鬼木アントラーズには「ジーコの教え」が深く息づいている。Jリーグ元年の93年。市船橋高から入団した18歳の鬼木監督は、ジーコ氏が仲間に激怒する姿を鮮明に覚えている。ミニゲームとはいえ、ジーコ氏と同じグループになれば負けることなど許されなかった。「勝つことの意味を教わった。ジーコさんと会って、トップの人がこれだけ負けず嫌いなのかって」。勝負師の原点だ