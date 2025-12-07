◇明治安田J1最終節鹿島2ー1横浜M（2025年12月6日）大黒柱の鹿島FW鈴木は「チームとしても個人としても難しい時間が報われた」と感慨に浸った。22年に古巣愛を貫いて海外から復帰。小笠原の「背番号40」を引き継ぎ、無冠が続いた責任を一身に背負ってきた。今季は「妥協を許さない監督」という鬼木監督と負けず嫌い同士で共鳴。鈴木も容赦なくミスを指摘され、「非常にいい緊張感。監督と戦っている部分もある」と向上心を