◇明治安田J1最終節鹿島2ー1横浜M（2025年12月6日）ひやひやのアディショナルタイムが終わると、ゴールマウスで両手を突き上げ雄叫びを上げた。鹿島の日本代表GK早川友基（26）が9年ぶり優勝の立役者となった。年間を通して神懸かったシュートストップを連発。失点31はリーグ2位で、完封16試合は同3位。セーブ総数（枠内シュートを防いだプレー）107は同最多とチームの窮地を救った。終盤まで被シュートゼロだったこの日は珍