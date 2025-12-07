◇明治安田J1最終節鹿島2ー1横浜M（2025年12月6日）鹿島は勝負を懸けた一年が結実した。メルカリ体制での初タイトルに、小泉社長は「“全ては勝利のために”というミッションにストレートに向き合ってきた。ホッとした」と万感の思いを語った。19年8月にIT大手メルカリが経営権を取得。クラブの哲学を継承しつつ、欧州路線を模索するなどトレンドも取り入れIT企業らしいスピード感で改革を進めた。だが、チームは直近5季で