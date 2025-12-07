Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの八乙女光（３５）が舞台「小さな神たちの祭り」（来年３月３０日〜４月２０日・東京グローブ座など）に主演することが６日、分かった。ふぉ〜ゆ〜の福田悠太（３９）、藤井直樹（２５）と初共演する。原作は内館牧子氏の同名小説で舞台化されるのは初となる。八乙女が演じるのは、震災で家族を失った主人公・谷川晃。東日本大震災発生から１５年。震災を題材とした作品への主演を前に、宮城県仙