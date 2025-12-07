ヤクルトが、今季限りで中日を自由契約となったナッシュ・ウォルターズ投手（28）の獲得へ向けた調査を進めていることが6日、分かった。大リーグでは1試合のみの登板も、1メートル95の長身から投げ下ろす160キロ前後の直球が武器。今季中日では3試合の登板に終わったが、ヤクルトは能力を高く評価しており、守護神候補となる可能性もある。今季は5年ぶりの最下位に沈んだ。リーグワーストのチーム防御率3.59に終わった投手陣