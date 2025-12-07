◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。＊＊＊９季ぶり奪還への機運が少しずつ高まり始めた、９月のこと。幹部会議での決定事項が、クラブの全スタッフに共有された。内容は、情報統制に関するもの。選手を優勝争いのプレッシャーから守り、平常