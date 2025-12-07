Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの八乙女光（３５）が来年３月３０日に開幕する舞台「小さな神たちの祭り」（東京グローブ座ほか６都市）に主演することが６日、分かった。内館牧子氏が２０２１年に書き下ろした同名小説が原作。東日本大震災で家族を失い絶望していた青年（八乙女）が絆と家族愛で前に踏み出す姿を描く。宮城県仙台市に生まれ、「みやぎ絆大使」も務める八乙女は「宮城で生まれ育った自分にとって、この物語は特別