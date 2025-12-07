中国軍機が自衛隊機へレーダー照射したと発表する小泉防衛相＝7日未明、防衛省小泉進次郎防衛相は7日、沖縄本島南東の公海上空で6日、中国海軍の空母「遼寧」から発艦したJ15戦闘機が、航空自衛隊のF15戦闘機に対し、レーダー照射したと発表した。未明に臨時記者会見した小泉氏は「危険な行為であり、極めて遺憾。中国側には強く抗議し、再発防止を厳重に申し入れた」と述べた。自衛隊側に被害はなかった。防衛省によると、中