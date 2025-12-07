ノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特別栄誉教授が、授賞式が行われるスウェーデンのストックホルムで記者会見を行いました。記者「いま坂口さんが姿を見せました。共に選ばれたアメリカの研究者らと会見に臨みます」坂口特別栄誉教授は、過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」の発見でアメリカの研究らと共にノーベル生理学・医学賞に選ばれました。坂口特別栄誉教授「制御性T細胞を基盤とした様々な免疫疾患へ