【プレミアリーグ第15節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 3-0(前半2-0)サンダーランド<得点者>[マ]ルベン・ディアス(31分)、ヨシュコ・グバルディオール(35分)、フィル・フォーデン(65分)<退場>[サ]ルーク・オニエン(90分+5)<警告>[マ]ヨシュコ・グバルディオール(37分)