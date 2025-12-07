【プレミアリーグ第15節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 2-0(前半2-0)ブレントフォード<得点者>[ト]リシャルリソン(25分)、シャビ・シモンズ(43分)<警告>[ト]クリスティアン・ロメロ(31分)、ペドロ・ポロ(47分)、アーチー・グレイ(77分)[ブ]マイケル・カヨデ(29分)、クリストフェル・アイェル(45分)、ケビン・シャーデ(60分)、イェホル・ヤルモリュク(72分)観衆:60,759人