[12.6 ブンデスリーガ第13節](レッドブル・アレーナ)※26:30開始<出場メンバー>[ライプツィヒ]先発GK 1 ペーテル・グラーチDF 4 ビリ・オルバンDF 19 コスタ・ネデリコビッチDF 22 ダビド・ラウムDF 23 カステッロ・ルケバMF 13 ニコラス・ザイボルトMF 14 クリストフ・バウムガルトナーMF 24 ザベル・シュラーガーFW 7 アントニオ・ヌサFW 11 コンラッド・ハーダーFW 49 ヤン・ディオマンデ控えGK 26 マールテン・バンデボ