ハンドメイドニットブランド「ラヴィットワンスモア（LOVE it ONCE MORE）」が、セレクトショップ Forget-me-nots代官山本店でポップアップを開催する。期間は12月13日から21日まで。【画像をもっと見る】ラヴィットワンスモアは、デザイナーのMaro Kurataniが手掛けるニットブランド。「アップサイクルと糸から生み出されるデザイン性」をコンセプトに、リサイクルの余剰糸やウールをメイン素材に用い、ハンドメイドスカーフ