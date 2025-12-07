リーグ・アン 25/26の第15節 ナントとRランスの試合が、12月7日01:00にスタッド・ラ・ボージョワールにて行われた。 ナントはマティス・アブリン（FW）、ユセフ・エルアラビ（FW）、バヘレバ・ギラッシー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に