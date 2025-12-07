ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）は６日（日本時間７日）、北中米Ｗ杯の試合会場とキックオフ時間を発表した。１次リーグでＦ組に入った日本は、初戦のオランダ戦を米テキサス州のダラス、第２戦のチュニジア戦をメキシコのモンテレイ、第３戦の欧州プレーオフＢ（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのいずれか）を再びダラスで戦うことが決まった。ダラス・スタジアムは約９万４０００人収容の巨大スタジアム。