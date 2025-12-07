小泉防衛相は７日未明、臨時記者会見を開き、６日午後に沖縄本島南東の公海上空で、中国海軍の空母「遼寧」から発艦したＪ１５戦闘機が、航空自衛隊のＦ１５戦闘機に２回にわたってレーダー照射を行ったと明らかにした。日本政府は７日、不測の事態を招きかねない危険な行為だとして、外交ルートと防衛ルートを通じて中国側に抗議した。中国軍機から自衛隊機がレーダー照射を受けた事案の公表は初めて。防衛省によると、１回目