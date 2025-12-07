プレミアリーグ第15節マンチェスター・シティ対サンダーランドの一戦が、マンチェスターのエティハド・スタジアムで行われた。シティはリーグ戦連勝中、第6節から第8節以来の3連勝を目指す。アウェイのサンダーランドは第13節ボーンマス戦以来の白星が欲しいところ。サンダーランドは5バックでシティの攻撃に対応する構え。シティはこの堅守をどのように崩せるか。シティの司令塔は新10番のラヤン・チェルキ。右サイドにポジション