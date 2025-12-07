FIFA（国際サッカー連盟）は日本時間6日、2026年6月に北中米で行われる『FIFAワールドカップ26』の各試合キックオフ時間と会場を発表した。森保一監督の下、ワールドカップ（W杯）優勝を目標に掲げる日本代表。6日に行われた抽選会でグループFに組み込まれ、オランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ代表／ポーランド代表／スウェーデン代表／アルバニア代表）と対戦することが決まった。それから一