プレミアリーグ第15節が6日に行われ、マンチェスター・シティとサンダーランドが対戦した。マンチェスター・シティは、第13節のリーズ戦では2点リードの状況から追いつかれたものの、試合終了間際に得点が生まれ3−2で辛くも勝利。続く前節のフルアム戦では一時リードを4点としたが、最終的に1点差まで追い詰められ、最終的に5−4でなんとか勝ち点「3」をつかみ取った。今節の相手は、開幕から好調を維持している“昇格組”6位