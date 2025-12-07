ブンデスリーガ第13節が6日に行われ、シュトゥットガルトとバイエルンが対戦した。ホームのシュトゥットガルトはリーグ6位ながら、第11節はドルトムントと引き分け、前節は10人のハンブルガーSVに得点を許して敗戦と、やや調子を落としている。さらに上位へ浮上するためにも、首位バイエルンとの一戦で結果を残したい。そのバイエルンは、これまでリーグ戦11勝1分けと無敗を維持。勝ち点「3」を勝ち取り、2位ライプツィヒを