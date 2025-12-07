【ヘーレンフェイン（オランダ）＝平地一紀】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）第３戦第２日が６日、オランダのヘーレンフェインで行われ、女子１５００メートルで昨季種目別総合優勝の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１分５３秒８９で５位、佐藤綾乃（ＡＮＡ）は１９位だった。優勝はヨイ・ベーネ（オランダ）。男子１０００メートルは小島良太（エムウェーブ）が１０位、野々村太陽（博慈会）は１４位、山田和哉（