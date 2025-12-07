日本近海を航行していた中国海軍の空母から発艦した戦闘機が、自衛隊の戦闘機に対しレーダー照射を行ったことがわかりました。中国軍機から自衛隊機がレーダー照射を受けたと防衛省が公表したのは今回が初めてです。【写真を見る】中国海軍の空母艦載機が空自戦闘機に断続的にレーダー照射“空対空”の照射は初公表小泉防衛大臣「中国側に強く抗議」小泉進次郎 防衛大臣「今回のレーダー照射は、航空機の安全な飛行に必要