[12.6 ラ・リーガ第15節](Estadio La Cartuja de Sevilla)※26:30開始<出場メンバー>[ベティス]先発GK 1 アルバロ・バジェスDF 4 ナタンDF 5 マルク・バルトラDF 16 バレンティン・ゴメスDF 24 アイトール・ルイバルMF 6 セルジ・アルティミラMF 7 アントニーMF 8 パブロ・フォルナルスMF 10 アブデ・エザルズリMF 21 マルク・ロカFW 19 クチョ・エルナンデス控えGK 13 アドリアンGK 25 パウ・ロペスDF 3 ディエゴ・ジョレン