[12.6 プレミアリーグ第15節](Elland Road)※26:30開始<出場メンバー>[リーズ]先発GK 1 ルーカス・ペリDF 5 パスカル・ストライクDF 6 ジョー・ロドンDF 15 ジャカ・ビヨルMF 2 ジェイデン・ボーグルMF 3 ガブリエル・グズムンドソンMF 4 イーサン・アンパドゥMF 18 アントン・シュタハMF 44 イリア・グルエフFW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィンFW 19 ノア・オカフォー控えGK 26 カール・ダーロウDF 23 セバスティアン・