ラ・リーガ 25/26の第15節 アラベスとレアル・ソシエダードの試合が、12月7日00:15にメンディソローサにて行われた。 アラベスはルーカス・ボイエ（FW）、アブデ・レバッハ（FW）、デニス・スアレス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ブライス・メンデス（MF）、ウマル・サディク（FW）らが先発に名を連ねた。 前半