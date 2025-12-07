ブンデスリーガ 25/26の第13節 ケルンとザンクトパウリの試合が、12月6日23:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。 ケルンはサイード・エルマラ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）、ルカ・バルトシュミット（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、マティアス・ペレイララージ（MF）、マルティン・カー