大会名：ネッドバンクチャレンジ期間：12/4～12/7コース：ロイヤル・メルボルンGCヤード：7086パー：71 コース：ゲーリープレイヤーCCヤード：7885パー：72 試合の詳細データはこちら≫ ネッドバンクチャレンジ の第3ラウンドが、06日、 ロイヤル・メルボルンGC（7086ヤード、パー71）で行われた。クリストファー ライタン（ノルウェ&#12