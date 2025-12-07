プレミアリーグ 25/26の第15節 エバートンとノッティンガム・フォレストの試合が、12月7日00:00にエバートン・スタジアムにて行われた。 エバートンはティエルノ・バリー（FW）、ジャック・グリーリッシュ（MF）、カルロス・アルカラス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、オマリ・ハッチンソン（M