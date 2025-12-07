◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）元日本代表監督で、鹿島のアドバイザーとして今季１３試合を視察したジーコ氏が６日までに取材に応じ、９季ぶりＶを成し遂げた今季の鹿島や鬼木達監督について語った。（取材・構成岡島智哉）＊＊＊今季の鹿島は、トレーニングで日々切磋琢磨（せっさたくま）できるチームでした。試合に勝つため、タイトルを取るため、トレーニングの中で、