【ストックホルム＝長尾尚実】今年のノーベル生理学・医学賞を受賞する坂口志文・大阪大特任教授（７４）が６日、スウェーデンのストックホルムにあるカロリンスカ研究所で、受賞者の共同記者会見に臨んだ。坂口さんは、自ら発見した制御性Ｔ細胞（Ｔレグ）のがん治療への応用に意欲を示し、「公的な資金援助だけでは足りない。企業の協力や支援が必要だ」と訴えた。Ｔレグは過剰な免疫反応を抑える働きがある一方、がん細胞は