茨城・守谷市のトンネル内で6日未明に発生した死亡ひき逃げ事件で27歳の男が逮捕されました。会社員の堀米響容疑者（27）は6日午前1時半ごろ、守谷市のトンネル内で無免許で車を運転し、千葉・流山市の外山龍教さん（50）をひいて死亡させ、逃走した疑いが持たれています。周辺の防犯カメラの捜査などから堀米容疑者の関与が浮上し、逮捕に至りました。警察によりますと、堀米容疑者の運転免許は失効していたということです。調べ