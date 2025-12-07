東京・墨田区の風俗店の冷蔵庫からポリ袋に包まれた赤ちゃんの頭部が見つかり、警視庁は死体遺棄事件とみて捜査を始めました。6日午後9時ごろ、墨田区江東橋の風俗店で、「店の冷蔵庫を掃除していたら子どもの生首のようなものがあった。ポリ袋に包まれて、中を見たら入っていた」と男性従業員から110番通報がありました。警視庁によりますと、性別が分からない赤ちゃんの頭部がポリ袋に包まれた状態で見つかったということで、警