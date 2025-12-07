2026年1月4日（日）に新日本プロレスが東京ドームで開催する、1.4（イッテンヨン）東京ドーム大会『WRESTLE KINGDOM 20』。当日は『新日本プロレス1.4東京ドーム！棚橋引退＆ウルフデビューSP』と題して地上波でも放送される。その地上波ゲスト解説にくりぃむしちゅー・有田哲平、地上波スペシャルゲストに中村獅童が決定。プロレスをこよなく愛する2人から大興奮のコメントが到着した。1992年から毎年1月4日に東京ドーム大会を開